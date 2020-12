Die Elite der Skibergsteiger genießt ihren Arbeitsplatz am Berg

Blauer Himmel, strahlende Sonne, perfekter Frühwinter: Was Scharen von Lockdown-gepeinigten zur Erholung auf die Berge lockt, ist für Österreichs Skibergsteiger-Profis der aktuelle Arbeitsplatz.

Am Stubaier Gletscher haben die Nationalkader-Athleten um den Werfenwenger Jakob Herrmann (Bild oben links, 1. v. r.) ihr sportliches "Home Office" eingerichtet. An dem isolierten Trainingsort wird mit strikten Kontaktbeschränkungen und regelmäßigen Schnelltests das Infektionsrisiko minimiert.

Die oberste Liga der ÖSV Skibergsteiger ist zwar verletzungsbedingt geschwächt, denn Armin Höfl aus der Steiermark laboriert noch an einem Oberschenkelbruch vom September und Jakob Herrmann aus Salzburg hatte sich vor wenigen Wochen den Ellenbogen bei einem Trainingsunfall gebrochen, und so ist aktuell nur der Vorarlberger Daniel Zugg auf Skiern unterwegs. Der A-Kader mit Andrea Mayr und Christian Hoffmann aus Oberösterreich, Andreas Mayer aus Tirol, Alex Brandner aus Salzburg und dem Shootingstar aus Kärnten, dem erst 19-jährigen Paul Verbnjak, ist allerdings auf Tuchfühlung mit der Spitze. Samt B- und C-Kader schickt der ÖSV heuer 16 Sportler für Österreich in den internationalen Wettkampf-Zirkus.

Ziel der Athleten ist der Weltcupauftakt am Tonale-Pass in Italien am 19. und 20. Dezember.

Quelle: SN