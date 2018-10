Die ewig jungen Boarder-Dinos

Claudia Riegler feiert in diesem Winter die "Silberne Hochzeit" mit ihrem Sport und denkt wie Andreas Prommegger noch lange nicht ans Karriereende.

Zusammen bringen sie 83 Lenze mit in die kommende Saison. Da sowohl Erfolge als auch Motivation selbst diese Zahl überstrahlen, ist für die Snowboarder Claudia Riegler und Andreas Prommegger das Karriereende aber weiter kein Thema. "Warum aufhören? Es gibt nichts Schöneres", spricht Riegler voller Tatendrang über die "Silberne Hochzeit" mit ihrem Sport. Während ihre weit jüngeren Kolleginnen Julia Dujmovits und Ina Meschik das Brett an den Nagel hängten, steht für die 45-Jährige das 25. (!) Jahr im Weltcup vor der Tür. Die Fitness und eine bisher perfekte Vorbereitung machen Lust auf mehr: "So gute Schneebedingungen hatten wir noch nie", erzählt Riegler.

Bis zum Saisonstart Mitte Dezember werden die beiden rund 60 Schneetage in den Beinen haben. Auch der volle Rennkalender mit 17 Bewerben inklusive WM trägt seines zu Prommeggers ungebrochener Motivation bei. "Es passt alles zusammen. Hätte ich keinen Spaß oder Erfolg mehr, würde ich sofort aufhören, aber mit der Familie und dem Beruf (Polizeibeamter) im Rücken ist das keine Option." Apropos Erfolg: Im Teambewerb hat das Pongauer Duo eine Kristallkugel zu verteidigen.