Einen Berg hinunterzufahren galt lang als "drittklassige Angelegenheit". In einem kleinen norwegischen Bergdorf wurde der alpine Skisport vor fast genau 90 Jahren hoffähig gemacht.

Der alpine Skilauf ist das Aushängeschild des österreichischen Sports, 250 Medaillen bei Weltmeisterschaften legen Zeugnis davon ab. Dass ein kleines Bergdorf in Norwegen der Ausgangsort dieser einzigartigen Entwicklung war, ist kaum bekannt. Ausgerechnet in Norwegen, wo das alpine Fahren in ...