Die ÖSV-Damen eilen im Weltcup von Sieg zu Sieg, den Teambewerb in Zao gewannen sie gar mit 70 Metern Vorsprung. Bei den Herren steht und fällt der Erfolg mit Stefan Kraft.

Was Österreich im Damen-Skispringen ist, ist Polen bei den Herren: Dawid Kubacki ist im Weltcup zum Seriensieger avanciert. Der 29-jährige Tourneetriumphator gewann sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Titisee-Neustadt. Stefan Kraft war als Zweiter bzw. Elfter jeweils bester ...