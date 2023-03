"Die Nord" in Gastein: Ein wildes Rennen mit Oberschenkelbrennen

Das längste Skirennen der Ostalpen lockt 300 Amateure sowie Profis aus dem Weltcup nach Gastein. "Die Nord" - eine Herausforderung über 1440 Höhenmeter.

Rund 300 Skibegeisterte haben noch nicht genug vom Winter und stellen sich zum Ausklang am Samstag der mitunter größten Herausforderung der Saison. Was am Arlberg als der "Weiße Rausch" und in der Schweiz als "Mürren-Inferno" bekannt ist, heißt im Salzburger Land "Die Nord". Die geplanten 1440 Höhenmeter, die es von der Hohen Scharte (2280 Meter) bis zur Schlossalm-Talstation (840) zu überwinden gilt, machen das Rennen in Gastein zum längsten der Ostalpen.

"Der Weiße Rausch wird im Massenstart ausgetragen, ...