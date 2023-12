"Ein Dream Team": Die Norweger spielten auch in Hochfilzen mit den Gegnern

Sieg im Sprint, Sieg in der Verfolgung, Sieg in der Staffel: Norwegens Männer dominierten die Biathlon-Weltcuprennen in Hochfilzen.

Norwegen, wer sonst? Zehn der letzten elf Weltcupstaffeln haben die Dominatoren des Biathlonsports bei den Männern gewonnen. Und auch am Sonntag in Hochfilzen liefen die Norweger in einer eigenen Klasse. Sturla Holm Laegreid, Tarjei und Johannes T. Boe sowie Vetle Sjastadt Christiansen konnten am Ende schon Kräfte sparen und hatten 28 Sekunden Vorsprung auf Frankreich. Nicht einmal ein Stockbruch beim letzten Wechsel konnte die Skandinavier bremsen. Dritter wurden die Deutschen. Das Verfolgungsrennen am Samstag hatte übrigens einen Vierfachsieg der Norweger, angeführt von Johannes Boe, gebracht. Der Teamleader lobte seine Kollegen: "Das ist einfach ein Dream Team."

Für die Österreicher war schon ein Erfolg, dass sie bei ihrem Heimrennen überhaupt eine Staffel stellen konnten. Nach den gesundheitsbedingten Absagen von Simon Eder und Magnus Oberhauser ließ David Komatz wegen Rückenproblemen sogar die Verfolgung am Samstag aus, um fit für das Team zu sein. "Absolut die richtige Entscheidung", sagte das Geburtstagskind. Komatz wurde am Sonntag 32 Jahre alt. Dazu musste Dominic Unterweger einspringen, der erst am Samstag aus Schweden kommend in Tirol eingetroffen war. Er war noch beim IBU-Cup im Einsatz gewesen. Felix Leitner und Patrick Jakob komplettierten das Quartett, das angesichts der Umstände keine großen Erwartungen hatte. Rang sechs wäre sensationell gewesen und war in Reichweite, ehe Patrick Jakob beim letzten Schießen gleich drei Strafrunden aufriss und auf den achten Platz (+4:23 Minuten) zurückfiel. "Das ist komplett in die Hose gegangen", sagte Jakob, der im Stehend-Anschlag die Waffe nicht mehr ruhig halten konnte.

ÖSV-Herrentrainer Vegard Bitnes sagte: "Wir müssen schauen, dass die Athleten so schnell wie möglich frisch auf die Beine zurückkommen. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der nächsten Station und über Weihnachten schneller laufen werden." Bereits am Donnerstag geht es auf der Lenzerheide in der Schweiz weiter, wo 15 Monate vor der WM 2025 erstmals ein Weltcup stattfindet - mit großen Erwartungen auch für eine Salzburgerin: Sandra Flunger aus Saalfelden, Cheftrainerin der Schweizer Frauen, jubelte am Samstag über Rang zwei für ihre Topläuferin Lena Häcki-Gross.

Die Staffel der Frauen in Hochfilzen folgt um 14:15 Uhr.