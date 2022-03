Die Physik des Skifliegens

Die Springer sind auf der weltgrößten Schanze in Vikersund enormen Kräften ausgeliefert.

Höhere Geschwindigkeiten, höherer Luftstand, höhere Kräfte und größere Weiten: Die Skiflug-Weltmeisterschaft von Freitag bis Sonntag im norwegischen Vikersund ist das Nonplusultra für alle Überflieger, deren wichtigste Tugend Mut heißt. Wer eine Medaille gewinnen will, der sollte sich darüber hinaus mit den Gesetzen der Physik beschäftigen, was die SN vor dem ersten Flug an die 250-Meter-Marke getan haben.

Der klassische physikalische Erklärungsansatz lautet wie folgt: Die Bewegung beim Absprung muss näherungsweise als waagerechter Wurf betrachtet werden. Im Wesentlichen beeinflussen ...