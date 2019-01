Man kann zwei Schlepplifte auch erfolgreich betreiben. Bei Peter Hörl in Hinterreit haben schon Generationen von Weltcupfahrern trainiert.

Um die Diskussionen, ob die Hinterreitlifte in Saalfelden oder Maria Alm sind, ein für allemal zu beenden: Der Hof samt Gasthaus ist in Alm, die Talstation der Lifte in Saalfelden. Das heißt, dass Peter Hörl mit dem Gasthaus die Almer Gemeindekasse füttert und mit dem Lift jene von Saalfelden.