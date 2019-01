Die Tournee fordert ihre Opfer

Zahlreiche Skisprung-Topstars liegen nach zwei von vier Bewerben aussichtslos zurück - oder sind bereits entnervt abgereist.

Skispringen ist und bleibt ein Mysterium. Für den Zuschauer an den TV-Geräten sowieso, und manchmal auch für den Springer selbst. In kaum einer anderen Sportart ist es denkbar, dass Olympiasieger, Weltmeister oder ehemalige Tourneesieger der Konkurrenz plötzlich derart hinterherhinken. Die 67. Auflage der Vierschanzentournee fordert besonders viele "Opfer". Neben ÖSV-Adler Stefan Kraft liegen auch andere Mitfavoriten zur Halbzeit der Traditionsveranstaltung aussichtslos zurück. Ohne die eigenen Leistungen dadurch in ein besseres Licht rücken zu wollen, hat auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder darauf verwiesen: "Im Skispringen kann es so schnell gehen, bergauf genauso wie bergab. Das zeigt auch die Tatsache, dass viele große Sieger der vergangenen Jahre bei dieser Tournee keine Rolle spielen."