Die Verunsicherung ist groß: Sara Marita Kramer legt eine Pause ein

Je länger die Saison dauert, desto größer wurde die Verunsicherung: Die einstige Skisprung-Seriensiegerin

Sara Marita Kramer musste sich zuletzt mit Plätzen zwischen 10 und 20 begnügen und verzichtet deshalb auf ihre Teilnahme an den Weltcupbewerben am Wochenende in Hinterzarten. Die 21-jährige Salzburgerin legt eine "zumindest einwöchige Trainingspause ein", teilte der ÖSV am Mittwoch mit. "Sara ist aktuell nicht dort, wo sie körperlich sein möchte", sagte Damencoach Harald Rodlauer. "Wir geben ihr jetzt mit einer individuellen Trainingsphase die Zeit, sich in Ruhe auf die noch kommenden Saisonhighlights vorzubereiten." Gemeint ist damit freilich die nordische WM ab 21. Februar in Planica. Dort ist eine Medaille das erklärte Ziel von Kramer, die sich bei der WM 2021 in Oberstdorf zwei Mal mit dem undankbaren vierten Rang begnügen musste. Das ÖSV-Aufgebot für Hinterzarten umfasst damit nur vier Athletinnen: Neben der Weltcupführenden Eva Pinkelnig und der zuletzt zu großen Sprüngen aufgelegten Salzburgerin Chiara Kreuzer sind dies Jacqueline Seifriedsberger und Hannah Wiegele.