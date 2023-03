Die Vorfliegerin: Skisprung-Pionierin Eva Ganster im Interview

26 lange Jahre nach ihrem Weltrekordsprung findet in Norwegen das erste offizielle Frauen-Skifliegen statt. Skisprung-Pionierin Eva Ganster im Interview.

Heute arbeitet Eva Ganster als Therapeutin in Tirol.

Eva Ganster als Vorspringerin bei Olympia 1994 in Lillehammer – damals noch eine seltene Attraktion im Springerzirkus.

Wer darf von sich schon behaupten, ein Pionier oder eine Pionierin zu sein? Jemand, der auf einem bestimmten Gebiet bahnbrechend ist, ein Wegbereiter, wie es in der genauen Wortdefinition heißt.

Eva Ganster darf es. Wenn man sich an diesem Wochenende im norwegischen Vikersund zum ersten offiziellen Frauen-Skifliegen trifft, darf sie sich mit den Lorbeeren schmücken, den Weg einst bereitet zu haben. Als die heute 44-jährige Tirolerin im Jahr 1997 am Kulm in Bad Mitterndorf als erste Frau der Geschichte ...