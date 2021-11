Die Zukunft hat für Švancer schon begonnen

Nach seinem Big-Air-Sieg von Chur will der Salzburger Freestyle-Senkrechtstarter auf dem Stubaier Gletscher im Slopestyle nachlegen.

Die Zeit als Geheimtipp und Zukunftshoffnung ist vorbei für Matěj Švancer. Der 17-jährige Ski-Freestyler aus Kaprun hat mit seinem Weltcup-Premierensieg im Big Air von Chur (SUI) vor einem Monat sein überragendes Talent bestätigt. Beim Heimweltcup auf dem Stubaier Gletscher in Tirol ab heute, Freitag, dreht sich alles um den gebürtigen Tschechen, der seit seinem 13. Lebensjahr im Pinzgau daheim ist und seit dem Vorjahr die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Stubai bringt aber auch ohne die vielen Nebengeräusche eine neue Herausforderung, geht es doch diesmal im Slopestyle um Punkte. "Der Unterschied zum Big Air ist vergleichbar mit dem zwischen Slalom und Super G bei den Alpinen", erklärt Švancer. Auf den konventionellen Brettern hat er sich einst ebenfalls erfolgreich bewegt, trotz Seriensiegen bei der Kids Trophy aber dann den coolen Freestyle-Weg eingeschlagen. Dort kam ihm seine sportliche Vorschulung zugute: "Meine Mama hat mich zum Turnen angemeldet, als ich acht Jahre alt war. Sie meinte, ich würde mich damit sicherer in der Luft bewegen."

Den aktuellen Hype um seine Person sieht der Senkrechtstarter differenziert: "Ich habe nichts gegen die Aufmerksamkeit, mediale Präsenz und Fans. Aber es ist mir ein bissl unangenehm, als Wunderkind bezeichnet zu werden." Das sei nach erst einem Weltcupsieg unangebracht und zudem "unfair gegenüber dem Team", sagte der Schüler des Skigymnasiums Saalfelden.

Aus diesem Team fehlt in der heutigen Qualifikation sowie im Finale am Samstag Lukas Müllauer. Der Saalfeldner stürzte im Training am Mittwoch auf einem Rail und zog sich eine Schulterluxation zu, er wird zumindest bis zur nächsten Station in Steamboat (USA) ausfallen. Der ÖSV ist somit noch mit sieben Herren und zwei Damen vertreten. Die Tirolerin Lara Wolf stellt sich als Aussichtsreichste aus der rot-weiß-roten Frauenriege der Konkurrenz, aus der die Chinesin Eileen Gu herausragt. Sie zeigte bei der Snowpark-Eröffnung in der Vorwoche die Weltpremiere eines Double-Cork 1440.