Dominik Paris schon wieder Abfahrtssieger in Bormio - Mayer 3.

Dominik Paris hat zum dritten Mal in Folge die Weltcup-Abfahrt in Bormio gewonnen. Der 30-jährige Favorit aus Südtirol siegte am Freitag im Gröden-Ersatzrennen auf verkürzter, aber schwieriger Piste 0,39 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz sowie 0,42 vor dem Österreicher Matthias Mayer. Für Paris war es der 13. Weltcupsieg in der Abfahrt, vier davon hat er alleine in Bormio geholt.

Insgesamt war es der bereits fünfte Bormio-Erfolg für Paris, der im Vorjahr auf der anspruchsvollen italienischen Strecke gleich beide Speedrennen gewonnen hatte. Paris: "Meine beste Fahrt in Bormio war es nicht, aber auf jeden Fall eine der brutalsten - es war sehr am Limit", sagte der 30-Jährige im Zielrauminterview mit dem ORF. "Das sind einfach Pisten, wo man voll am Limit fährt und das kommt mir entgegen." Ein Blick zu den Nachbarn: DSV-Star Thomas Dreßen ist mit einem Top-Ten-Ergebnis aus der kurzen Weihnachtspause gekommen. Deutschlands bester Abfahrer belegte beim Weltcup im italienischen Bormio am Freitag Rang neun. Zweitbester DSV-Fahrer auf der etwas verkürzten Stelvio-Piste war Romed Baumann auf Platz 23. Der gebürtige Österreicher hat inzwischen einen deutschen Pass und war vor der Saison zum Deutschen Skiverband gewechselt. Am Samstag (11:30 Uhr) steht die Original-Abfahrt über die gesamte Strecke auf dem Programm, am Sonntag folgt eine Alpine Kombination. SN/AP Bestplatzierter ÖSV-Fahrer: Matthias Mayer auf Rang drei. Die Top-10 von Bormio Name Zeit Rückstand 1. Dominik Paris (ITA) 1:49,56 Min. - 2. Beat Feuz (SUI) 1:49,95 +0,39 3. Matthias Mayer (AUT) 1:49,98 +0,42 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:50,59 +1,03 5. Maxence Muzaton (FRA) 1:50,69 +1,13 6. Matthieu Bailet (FRA) 1:50,79 +1,23 7. Brice Roger (FRA) 1:50,93 +1,37 8. Travis Ganong (USA) 1:51,04 +1,48 9. Thomas Dreßen (GER) 1:51,08 +1,52 10. Johan Clarey (FRA) 1:51,11 +1,55

Zum Nachlesen - das Rennen im Liveticker: Quelle: APA