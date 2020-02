Das für Donnerstag angesetzte erste Abfahrtstraining der alpinen Ski-Damen in Garmisch-Partenkirchen ist bereits am Mittwoch abgesagt worden. Als Grund nannte die FIS ist die aktuelle Wettersituation sowie die Pistenbedingungen. In Garmisch sind am Wochenende Weltcup-Abfahrt und -Super-G geplant.

Quelle: APA