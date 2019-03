Dopingskandal: Johannes Dürr in Innsbruck verhaftet

Im Dopingskandal gibt es nun eine aufsehenerregende Wende.

Der Langläufer Johannes Dürr, der bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 selbst als Sportbetrüger entdeckt wurde und dann als "Aufdecker" galt, wurde Dienstagmittag in Innsbruck verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte die Verhaftung Dürrs. Er dürfte offenbar eine zentrale Rolle in der aktuellen Dopingaffäre gespielt haben.

Die Vernehmung und weitere Ermittlungen sind im Laufen, berichtete die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Binnen 48 Stunden hat die Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob Dürr wieder zu enthaften ist oder ob bei Gericht die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt wird. Weitere Informationen folgen.

Zuvor hatte am Dienstag ein weiterer Athlet im Zuge der Ermittlungen Eigenblutdoping gestanden. Der estnische Ski-Langläufer Algo Kärp räumte im Interview der Tageszeitung "Õhtuleht" ein, die Dienste des Sportmediziners Mark S. aus Erfurt in Anspruch genommen zu haben. "Ich konnte mit dieser Lüge einfach nicht weiterleben", sagte der 33-Jährige. Kärp ist der achte Sportler, der nach den Razzien in Seefeld und Erfurt geständig ist. Er war kein Teilnehmer der WM gewesen.

Verfahren gegen Denifl und Preidler

Die unabhängige Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) hat auf Antrag der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) Disziplinarverfahren gegen die des Dopings verdächtigen Radprofis Stefan Denifl und Georg Preidler eingeleitet. Die vorläufige Suspendierung des Duos gelte ab Dienstag bis zum Abschluss des Verfahrens, gab die ÖADR in einer Aussendung bekannt.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Eigenblutdoping angewendet zu haben. Vor Denifl und Preidler hatte die Anti-Doping-Rechtskommission bereits Verfahren gegen die Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf eröffnet. Das Duo war am vergangenen Mittwoch im Rahmen der Nordischen-WM in Seefeld im Zuge einer Polizeirazzia erwischt worden.

