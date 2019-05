Der 38-jährige Skistar Hannes Reichelt geriet ins Visier der Dopingermittler. Was steckt dahinter?

Zum ersten Mal ist nun mit dem alpinen Skisport die Sportart Nummer eins in Österreich in den Fokus von Dopingermittlern geraten. Wie am Montag bekannt geworden ist, wurde im Zuge der "Operation Aderlass" vergangenen Freitag in den Morgenstunden der Salzburger ...