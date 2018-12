Doppel-Olympiasiegerin Ledecka traurig über WM-Termine

Die einzige Doppel-Olympiasiegerin in den Disziplinen Ski Alpin und Snowboard, Ester Ledecka, bedauert es, sich im Februar für eine Weltmeisterschaft entscheiden zu müssen. "Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie das Snowboard-Rennen neu ansetzen. Eine Woche früher, so, dass ich beides machen kann. Aber sie wollten nicht. Also muss ich mich entscheiden", berichtete die Tschechin.

Nach Gesprächen mit dem Ski-Weltverband (FIS) könne sie "ihren Standpunkt auch ein bisschen verstehen. Warum sollten sie das für einen Athleten machen?", sagte Ledecka nach der Abfahrt in Gröden, die für sie mit einem 29. Platz endete. "Auf der anderen Seite denke ich, dass ich Snowboarden etwas populärer mache, und viele Fans wären sehr glücklich, mich in beiden Wettbewerben antreten zu sehen. Aber das ist deren Entscheidung, und ich muss das respektieren."

Ledecka hatte bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang für ein Novum gesorgt. Die Snowboard-Weltmeisterin gewann sensationell Gold im Super-G und holte sich eine Woche später auch den Olympiasieg im Parallel-Riesenslalom auf dem Snowboard.

Die Snowboard-WM ist vom 31. Jänner bis 10. Februar in Park City in den USA, die Alpin-WM findet vom 4. bis 17. Februar im schwedischen Aare statt. Der Parallel-Riesenslalom in Utah ist am 4. Februar, der Parallel-Slalom am 5. Februar. Der Super-G ist am 5. Februar die erste Medaillenentscheidung in Aare.

