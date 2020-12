Doppelsieg für Österreich beim Europacup in Zauchensee

Haaser gewann den ersten von zwei Europacup-Super-G im Pongau vor Hemetsberger. Lokalmatador Neumayer musste wegen eines Meldefehlers mit zu hoher Nummer starten.

Viel besser hätte der vorweihnachtliche Europacup-Doppelbewerb in Zauchensee nicht starten können. Beim ersten von zwei Super G binnen 24 Stunden feierten die rot-weiß-roten Skiherren am Montag gleich einen Doppelsieg. Raphael Haaser, der am Vortag beim Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia noch auf Platz 24 gelandet war, fuhr mit 1:03,58 Min. Tagesbestzeit. Platz zwei sicherte sich sein Teamkollege Daniel Hemetsberger (+0,19 Sek.) vor dem Franzosen Roy Piccard (+0,68 Sek.).

Für den Tiroler Haaser war es bereits sein insgesamt vierter Sieg im Europacup. Der 23-Jährige übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. "Wenn man die Besetzung des Rennens anschaut, mit starken Läufern aus dem Weltcup, bin ich natürlich mit dem heutigen Sieg sehr zufrieden", meinte Haaser. "Mein Lauf war von oben bis unten richtig gut und ich habe volles Risiko genommen."

Zufrieden zeigte sich auch Hemetsberger mit seinem bereits sechsten Stockerlplatz im Europacup. "Es war gar nicht so einfach heute, da die Sichtverhältnisse sehr schwierig waren", erklärte der 29-jährige Oberösterreicher.

Ein wenig sauer durfte dagegen Christopher Neumayer sein. Der Radstädter musste mit Startnummer 32 auf die Piste, da der ÖSV vergessen hatte, seinen Verletztenstatus zu melden. Neumayer machte noch das Beste daraus und landete als bester Salzburger ex aequo mit dem Oberösterreicher Maximilian Lahnsteiner auf Rang 16. Stark unterwegs war auch Stefan Babinsky als Elfter (+1,10 Sek.). Europacup-Punkte sammelten zudem Felix Hacker (22.), Christoph Krenn (23.), Manuel Traninger (28.) und Christian Borgnaes (30.). Auf ein ähnlich gutes Resultat hofft Österreichs Team am Dienstag (11 Uhr) im zweiten Europacup-Super-G in Zauchensee.

In Schladming wurden am Montag die heimischen Slalomtitel ausgefahren. Den Sieg sicherte sich der Tiroler Simon Rueland. Bronze holte der Bischofshofner Christoph Meissl.