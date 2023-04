Drei Athleten, 25 Medaillen: Nordisches Gipfeltreffen in der Red-Bull-Arena

25 WM-Medaillen in der Bullen-Kabine: Lamparter, Hayböck, Kraft (v.l.).

Die Fußballfans Stefan Kraft, Johannes Lamparter und Michael Hayböck präsentierten vor Nicolas Seiwald (M.) in der Bullen-Kabine ihre Medaillenausbeute. Rechts im Bild deren strategischer Coach Patrick Murnig.

Noch einmal ließen Österreichs erfolgreichste nordische Skisportler ihre Saison Revue passieren. Bei einem Medientermin am Donnerstag in der Salzburger Red-Bull-Arena strahlten Johannes Lamparter, Stefan Kraft und Michael Hayböck mit ihren fünf WM-Medaillen von Planica und zwei Kristallkugeln für ihre Siege im Gesamtweltcup der nordischen Kombination sowie im Skiflugweltcup um die Wette. Insgesamt holte dieses Trio seit 2015 nicht weniger als 25 WM-Medaillen. Ihre Gemeinsamkeit ist - neben dem langfristigen Erfolg - das Management in Person von Patrick Murnig (Jumpandreach). Auf einen "Sprung" schaute auch Hausherr Nicolas Seiwald vorbei. Der Red-Bull-Profi hatte Ende März bei der Leonidas-Sportgala, ebenso wie Stefan Kraft, einen begehrten Löwen gewonnen.

Hier die Ein- und Ausblicke von Kraft:

"Die vergangene Saison war sehr intensiv und bekanntlich so lange wie keine je zuvor. Jetzt habe ich eine Pause dringend nötig, auch um meine Batterien wieder aufzuladen. Ab Sonntag geht es sechs Wochen lang auf Reisen. Auf Bali ist Start. Meine Frau Marisa und ich wollen uns auf jeden Fall Hawaii anschauen und eventuell auch Australien. Wir schauen, wo es uns hin verschlägt und es uns gut gefällt. Einfach einmal Zeit miteinander genießen ohne Termindruck."



Einen Fixtermin gibt es im Sommer: "Wir werden unsere Hochzeitsfeier nachholen. Es war ja während der Pandemie leider nur im kleinen Kreis möglich, jetzt möchten wir gerne eine größere Feier machen und mehr Freunde einladen."



Und auch die nächsten sportlichen Ziele hat sich Kraft schon gesetzt: "Das Ziel wäre, heuer im Sommer weniger Ski zu springen, aber für diese Entscheidung werde ich mir jetzt noch Zeit lassen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist weiter gut auf meinen Körper zu schauen und zu hören. Das Konzept, das wir vor zwei Jahren begonnen haben zu entwickeln, wirkt und funktioniert. Jetzt heißt es einfach schauen, dass mein Rücken stabil bleibt."