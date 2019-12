Drei ÖSV-Damen in St. Moritz im Parallel-Hauptbewerb

Drei Österreicherinnen haben im Qualifikationsrennen für den Damen-Parallelslalom im alpinen Ski-Weltcup in St. Moritz die Qualifikation für den Hauptbewerb (ab 13.30 Uhr/live ORF 1) geschafft. Franziska Gritsch fuhr am Sonntagvormittag die zehntschnellste Zeit in zwei Quali-Runs, Katharina Liensberger (27.) und Katharina Truppe (29.) kamen ebenfalls unter die Top 32.

SN/APA (AFP/KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOP Die Slowakin Petra Vlhova geht als gro§e Favoritin ins Rennen