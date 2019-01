Drei schwedische Abfahrerinnen als Lebensretterinnen

Drei schwedische Weltcup-Läuferinnen haben am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen einem Deutschen das Leben gerettet. Die Abfahrerinnen Lisa Hörnblad, Lin Ivarsson und Helena Rapaport leisteten in einer Gondel zur Bergstation der Piste Kandahar, wo an diesem Weltcup-Wochenende je ein Super-G und eine Abfahrt ausgetragen werden, entscheidend Hilfe.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Lisa Hörnblad in Aktion