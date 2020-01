Österreichs Abfahrer haben sich beim Europacup in Orcieres (Hautes-Alpes) sehr gut geschlagen. Das erste Rennen am Freitag gewann Niklas Köck 0,39 Sek. vor Daniel Hemetsberger, Dritter wurde Valentin Giraud Moine (FRA/0,70). In der zweiten Abfahrt am Samstag siegte der Franzose Nils Alphand vor dem Schweizer Cedric Ochsner (0,31), Köck (0,38), Hemetsberger (0,72) und Raphael Haaser (1,04).

Quelle: APA