Dreßen rechnet nach Hüftoperation mit WM-Ausfall

Der deutsche Speedfahrer Thomas Dreßen rechnet nach seiner Hüftoperation nicht mit einem Start bei der alpinen Ski-WM im Februar in Cortina d'Ampezzo. Er hofft auf ein Comeback zum Saisonende, bei einem optimalen Heilungsverlauf will der 27-Jährige Anfang März bei den Rennen in Kvitfjell dabei sein. "Und wenn alles perfekt läuft, kann es sein, dass ich für Kvitfjell wieder parat bin", sagte der Gewinner von fünf Weltcuprennen, darunter die Kitzbühel-Abfahrt 2018.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Comeback von Dreßen wird noch dauern

Quelle: Apa/Dpa