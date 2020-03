Drittes Gold für Magdalena Egger bei Junioren-WM

Magdalena Egger räumt bei der Junioren-WM der alpinen Ski-Damen in Narvik (Norwegen) weiter alles ab. Die 19-jährige Vorarlbergerin holte nach Gold in der Abfahrt und im Super-G auch jenes in der Kombination am Montag. Wie bei ihren Erfolgen zuvor setzte sie sich vor Landsfrau Lisa Grill (19/Salzburg) - dieses Mal mit 0,53 Sekunden Vorsprung - durch.

SN/sn Magdalena Egger.