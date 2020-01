Durchatmen im Riesentorlauf-Team

Kurz durchatmen ist erlaubt, dann darf hart weitergearbeitet werden. Noch klafft eine Lücke bis zur Spitze, die Ränge sechs für Roland Leitinger, elf für Marco Schwarz und fünfzehn für Stefan Brennsteiner am Samstag im Weltcup-Riesentorlauf von Adelboden waren aber kleine Schritte nach vorne. Bis zum nächsten Rennen am 2. Februar in Garmisch ist Zeit, weiter aufzuholen.

Die perfekten Pistenverhältnisse in grüner Landschaft ließen alles zu, sorgten aber auch dafür, dass die Abstände gering waren. Mehr als 1,43 Sekunden Rückstand durfte man sich nicht erlauben, wollte man im Finale dabei sein. Leitinger schaffte es als 27., und "geiles Skifahren" im Zielhang des zweiten Laufes katapultierte ihn weit nach vorne. Der Vize-Weltmeister von 2017 weiß bereits, wo er ansetzen muss. "Bissl mehr der Draufgängertyp sein. Die Tore nicht anrutschen." Er müsse "weiterhin am Gas bleiben".

Brennsteiner ist noch auf der Suche nach dem Puzzlestück, das ihn entscheidend weiterbringen soll. "Der zweite Lauf war vom Angriff her absolut so, wie ich das erhofft habe. Aber ich muss trotzdem schleunigst etwas finden, das mir hilft, dass ich wieder den Zug zum Tor entwickeln kann. Das habe ich gerade nicht. Ich hoffe, ich finde das bis Garmisch." Material und Technik seien die "Riesendinger", wo man ansetzen müsse. "Technik ist immer ein Thema bei mir. Aber vielleicht finde ich was beim Material, das mir ein bisserl hilft dabei."

Wegen der engen Zeitabstände sah er auch vor dem zweiten Durchgang von Zwischenrang 29 aus noch die Chance auf ein Topresultat. "Wenn ich den einen Fehler nicht mache, dann kann es gleich noch einmal fünf, zehn Plätze weiter nach vor gehen. Aber ich bin noch nicht in der Lage, es so richtig zu treffen, das werde ich mir in den nächsten Wochen erarbeiten." Für ihn steht nun Europacup in Kirchberg an. "Ich werde einiges ausprobieren und schauen, dass mein Vertrauen wieder kommt."

Bei Schwarz ging es erst einmal im Slalom weiter, die Riesentorlauf-Performance ist für den von einer Kreuzbandverletzung zurückgekommenen Kärntner in Ordnung. "Für den zweiten Durchgang hatte ich mir vorgenommen, mehr Gas zu geben, im ersten hatte ich noch Reserven." Auch er legte von 21 auf 11 eine starke Verbesserung hin.

Das Rennen selbst empfand auch er als speziell. "So knapp war es, seit ich dabei bin, noch nie. Und das auf einem so schwierigen Riesentorlaufhang. Es war ein extrem hohes Niveau, da darf man sich nichts erlauben. Die Piste hat nicht nachgelassen, die Kurssetzung war nicht so leicht. Die ersten 30 haben alle um die Top fünf fahren können." Am Ende siegte mit dem Slowenen Zan Kranjec die Startnummer 1 vor dem Kroaten Filip Zubcic mit 20.

Fünf Läufer mit Nummern in den 50ern hatten es noch in das Finale geschafft. "Das war von der Piste das gewaltigste Rennen, das ich jemals gehabt habe", würdigte Leitinger, mit der Nummer 41 am Körper, die Unterlage. Als Folge des sechsten Platzes wird er im nächsten Rennen wieder eine Nummer unter 31 tragen.

Dass die Bedingungen am Chuenisbärgli so perfekt waren, hätte vor zwei Wochen wegen der warmen Temperaturen und dem Schneemangel niemand geglaubt. So gab es am Samstag durchwegs Lob, Balsam auf die Wunde von Rennleiter Hans Pieren, dem eine am Vortag nach dem Hangfahren geäußerte Kritik des Schweizer Rennfahrers Justin Murisier "("Nicht schlecht, aber sehr unregelmäßig") zur Weißglut getrieben hatte.

"Es kann nicht sein, dass wir hart arbeiten, und bevor der Wettkampf beginnt, eine aufs Dach kriegen. Ist ein Rennfahrer qualifiziert, über die Pistenpräparation zu sprechen? ... Ich akzeptiere das nicht. Ich schütze meine Leute, wir lassen uns nicht so behandeln. Nicht von einem Schweizer, nicht zu Hause, nicht von einem anderen", wetterte Pieren in der Mannschaftsführersitzung am Abend. Er erwarte eine offizielle Entschuldigung von Justin Murisier, nachdem man so durch den Dreck gezogen worden sei. Murisier wurde 23.

Quelle: APA