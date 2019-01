Eder im Ruhpolding-Sprint Achter, Doppelsieg der Bö-Brüder

Biathlon-Routinier Simon Eder hat in Ruhpolding ein weiteres Weltcup-Spitzenergebnis geschafft. Der Salzburger belegte am Donnerstag im Sprint ohne Schießfehler Rang acht. Den Sieg sicherte sich zum bereits achten Mal in dieser Saison Johannes Thingnes Bö, der Norweger triumphierte trotz einer Strafrunde vor seinem Bruder Tarjei und Weltmeister Benedikt Doll aus Deutschland.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Eder gelang ein Spitzenergebnis