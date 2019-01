Egger gewann Einsitzer-Weltcup in Königssee

Reinhard Egger hat am Sonntag beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Königssee den Einsitzer-Bewerb gewonnen. Der Tiroler fuhr im ersten Lauf Bestzeit und profitierte anschließend davon, dass der zweite Durchgang wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden musste. Als zweitbester Österreicher landete Jonas Müller an der vierten Stelle, Wolfgang Kindl wurde Elfter und Armin Frauscher 14.

SN/APA/dpa/Tobias Hase Egger fuhr im ersten Lauf Bestzeit