Ehrung für Stefan Kraft und Co.: Botschafter für Sport und Gesellschaft

Sportlandesrat Stefan Schnöll ehrte Salzburgs WM-Medaillengewinner im Sportzentrum Rif. Dort sind die nordischen Skisportler inzwischen unumstrittene Nummer eins.

Einen Zitronenbaum und eine Magnum-Sektflasche, beinahe halb so hoch wie Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft, überreichte Salzburgs Sportlandesrat Stefan Schnöll am Montag den WM-Medaillengewinnern in Rif. Der Ort der Ehrung war ganz bewusst gewählt: Die meisten erfolgreichen Salzburger Wintersportler nutzen das Universitäts- und Landessportzentrum als Trainingsstätte. Direktor Wolfgang Becker, der im Sommer nach 35 Jahren in Pension gehen wird, rechnete nicht ohne Stolz vor: "Von den 112 WM-Medaillen, die Sportlerinnen und Sportler aus Rif gewonnen haben, entfallen rund drei Viertel auf die ...