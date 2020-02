Ein kristallener Hoffnungsanker für den ÖSV namens Super-G

Bevor Matthias Mayer am Sonntag in der Kombination seine kleine Kugel-Chance nutzen will, geht es für Österreichs Skiverband am Samstag im Super-G von Hinterstoder (12.30 Uhr) darum, die realistischste Aussicht auf Kristall in diesem Winter zu wahren. Im drittletzten Saisonlauf brauchen Mayer und Vincent Kriechmayr "big points", um den Führenden Aleksander Aamodt Kilde unter Druck zu setzen.

SN/APA/BARBARA GINDL Matthias Mayer will seine Chancen auf eine Kristallkugel wahren