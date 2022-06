Ein Nightrace bergauf: Schladming erhält Skibergsteiger-Weltcup

Die heimischen Skibergsteiger dürfen sich nach fünf Jahren Pause wieder auf einen Heimweltcup freuen. Schauplatz ist im März 2023 die Schladminger Planai.

Auch wenn derzeit von Schnee weit und breit keine Spur ist, fließt der Schweiß bereits wieder bei Österreichs Skibergsteigern. Im Hinblick auf die Olympiapremiere 2026 hat der ÖSV die Kader und das Betreuungsteam erweitert. Auch die Trainingslager fallen nun deutlich umfangreicher aus. Leistungsdiagnostik sowie anstrengende Skirollereinheiten standen bereits auf dem Programm.

Quasi als Abrundung erhält Österreich nun im kommenden Winter auch einen Heimbewerb im Weltcup: Schladming wurde am Donnerstag in Mailand als Austragungsort für einen Sprint und ein Vertical am 17. und 19. März 2023 bestätigt. Die Organisatoren holten den ÖSV, die Region Schladming Dachstein, die Bergbahnen Planai und das Land Steiermark als Partner mit ins Boot. Der Zielhang des "Nightrace" der Alpinen und das Planai-Stadion stehen im Mittelpunkt.

Die Schladminger nehmen damit Anleihen beim bislang letzten Weltcup in Österreich. Im Rahmen der Erztrophy in Bischofshofen wurden 2018 spektakuläre Bewerbe im Skisprungstadion geboten, inklusive einer steilen Abfahrt unterhalb der Paul-Außerleitner-Schanze. Ein Weltcup war seither aber kein Thema mehr für die mit viel Herzblut agierenden Veranstalter um Thomas Wallner und den Skiclub Bischofshofen. Die Auflagen seitens des Weltverbands ISMF sind für die Weltcupbewerbe enorm.

Schladming wird die sechste von sieben Weltcupstationen des kommenden Winters sein. Die heimischen Asse im Skibergsteigen haben sich vorgenommen, bis Olympia 2026 die Lücke zu den stärksten Nationen Frankreich, Schweiz und Italien zu schließen. Sie blicken dem Heimbewerb schon mit großer Spannung entgegen: "Ich freue mich sehr auf Schladming", sagt Sarah Dreier aus Neukirchen. "So ein Event daheim bringt unseren Sport weiter und wird ein ganz tolles Erlebnis auch für die Zuschauer werden." Die Weltcupdritte im Vertical rechnet sich vor allem in dem Bergaufbewerb über 600 Höhenmeter gute Chancen aus.

Jubeln lässt der Schauplatz Planai auch Johanna Hiemer. Die in Bayern lebende Rückkehrerin in den ÖSV-Kader ist in Schladming aufgewachsen und sagt: "Ein Wahnsinn. Das wird sicher das Highlight für mich in der kommenden Saison." Was die zweifache Mutter besonders freut: "Sonst muss ich meine Buben bei Renneinsätzen daheim lassen, diesmal können sie auch zuschauen."