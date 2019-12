Ein ÖSV-Damenteam für alle drei Speedrennen in Lake Louise

Aufgrund der aktuellen Verletztensituation hat Christian Mitter, sportlicher Leiter der ÖSV-Alpinski-Damen, für alle drei Weltcup-Rennen beim Speed-Saisonauftakt in Lake Louise dasselbe Team nominiert. Eine Woche nach den Herren bestreiten die Damen in Kanada wie üblich am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt (20.30 Uhr MEZ) sowie am Sonntag zum Abschluss einen Super-G (19.00 MEZ).

SN/APA/ROBERT J?GER Naturgemäß gesetzt ist Nicole Schmidhofer