Ein Ski-Trio brennt auf das Comeback

Wie sich Philipp Schörghofer, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner auf den Weltcupauftakt in Sölden vorbereiten.

Sie sind nach Marcel Hirscher mit die besten Riesentorläufer Österreichs, sie wurden im letzten Winter allesamt durch Knieverletzungen gestoppt - und nun brennen die drei Salzburger allesamt auf ihr Comeback beim Weltcupauftakt in Sölden am 28. Oktober: Die Rede ist von Philipp Schörghofer, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner.

Am überraschendsten kommt wohl das Comeback von Philipp Schörghofer. Der Pongauer hat einen langen Leidensweg hinter sich: Im März 2017 hat er beim Weltcupfinale sein letztes Rennen bestritten. "Das ist schon brutal lange her, da muss man erst einmal seinen Modus wieder finden." In der Vorsaison wurde er - ohne ein Rennen bestritten zu haben (!) - für Olympia nominiert, beim Training in Südkorea wurden die Kniebeschwerden aber wieder so akut, dass er im letzten Moment auf einen Start verzichten musste. Was hat sich seither verändert? "Ich habe einen starken Knorpelschaden, der wird als solcher nicht mehr gut werden. Aber ich bin jetzt bei Gernot Schweizer (dem Therapeuten von Marcel Hirscher, Anm.) in Behandlung und wir stabilisieren die Muskeln so, dass ich trotzdem fahren kann", erzählt der 37-jährige Routinier. Das sei mittlerweile so gut gelungen, dass er im September fast schmerzfrei trainieren konnte.

Und noch ein Detail sticht bei Schörghofer ins Auge: Er hat auch die Skimarke gewechselt und ist jetzt mit Ski der kleinen Pinzgauer Marke Augment unterwegs. Die bauen 6000 Paar Ski in Handarbeit und waren auch schon länger unter dem Namen Croc auf dem Markt, haben aber den Namensstreit verloren und den Namen wechseln müssen. Warum der Wechsel? "Sie haben sich echt bemüht um mich und ich kenne die meisten Leute dort, die kamen von Blizzard und Fischer."

Jeweils mit Kreuzbandrissen endete die Saison für Vizeweltmeister Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner. Für Brennsteiner war es schon der dritte (diesmal erlitten beim Olympia-Riesentorlauf), weswegen er erst eine kurze Nachdenkpause gebraucht hat, ob er überhaupt weitermachen solle, aber in der Zwischenzeit brennt auch bei ihm das Feuer wieder. "Er ist sogar deutlich weiter als ich. Wahrscheinlich weil er schon so viel Erfahrung mit dieser Verletzung hat", sagt Leitinger, der einen Monat zuvor im Jänner mit Kreuzbandriss ausgefallen ist - seinem zweiten. Dennoch ist auch für Leitinger der Fahrplan klar, das Comeback in Sölden fix eingeplant. "Es war ein schwieriger Sommer, es hat einmal dort und einmal da gezwickt, aber jetzt sollte es wieder passen." Trotz des Ausfalls blieb er in der Weltrangliste unter den Top 30. "In den ersten Rennen geht es jetzt einmal darum, sich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren und dann anzugreifen, um die Startnummer zu verbessern." Ein Top-15-Platz ist in Sölden das Ziel. "Wenn es sich für die Top 10 ausgeht, wäre es ein Traum."

Schwierig ist aktuell nicht nur für die drei das Schneetraining. Der extrem heiße Sommer hat die Schneereserven auf den Gletschern stark angegriffen. Zuletzt hat man im Pitztal trainiert. "Aber das war arg, drei Läufe und drei Paar Ski waren hin, wegen der vielen kleinen Steine in der Piste", sagt Schörghofer. Nun weicht man auf den Mölltaler Gletscher aus, dann soll noch ein Training in Sölden stattfinden - wenn man den Rennhang auf dem Rettenbachferner fertig bringt. Für den Weltcupstart gibt es noch kein grünes Licht.