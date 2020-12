Eine Bescherung der anderen Art für den ÖSV

Stefan Brennsteiners achter Rang in Alta Badia war aus ÖSV-Sicht das Highlight des Wochenendes, aber die Problemzonen häufen sich.

Österreichs Ski-Team kommt in diesem Winter einfach nicht in die Gänge. Auch das legendäre Dolomiten-Doppel mit Abfahrt im Grödnertal und Riesentorlauf in Alta Badia endete mit langen Gesichtern, vielen Erklärungsversuchen und der Suche nach Detailerfolgen. Die Statistik ist ernüchternd: Stefan Brennsteiner war am Sonntag im Riesentorlauf von Alta Badia als Achter noch der beste Österreicher des gesamten Wochenendes, im samstägigen Abfahrts-Klassiker auf der Saslong waren Max Franz (9.) und Matthias Mayer (10.) die besten ÖSV-Athleten - hinter dem vor zwei ...