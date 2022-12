Eine Grödner Herren-Abfahrt fast wie damals...

Die Außenseiter feiern in Gröden, der ÖSV leckt seine Wunden und wie so oft gewinnt ein Norweger.

Knackige Minusgrade, eine durch Sonneneinstrahlung immer schneller werdende Piste, lange Gesichter bei den Österreichern und wie so oft ein norwegischer Sieg. Es war eigentlich ein in allen Details stimmiges Deja-vu-Erlebnis, welches sich dem Beobachter im Zielraum der Grödner Abfahrt am Samstag geboten hat. Einzige kleine Rollenänderung: Nicht Hans Pum, nicht Toni Giger, sondern der neue Sportdirektor Herbert Mandl versuchte das Unerklärliche zu erklären. Dass Gröden eigen sei und dieses Resultat nicht der Anspruch des ÖSV sei, das wussten allerdings schon ...