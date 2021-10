"Eine große Ehre": Stefan Kraft in Wachs verewigt

Am Montag wurde im Madame Tussauds im Wiener Prater der "Zwilling" des Skisprung-Weltmeisters enthüllt.

Eine besondere Ehre wurde Stefan Kraft zuteil: Der ÖSV-Adler, seines Zeichens dreifacher Weltmeister, zweifacher Gesamtweltcupsieger, Skiflug-Weltrekordler und Tourneesieger, enthüllte am Montagabend im Wiener Prater seine eigene Wachsfigur im Madame Tussauds. Als erster Skispringer überhaupt durfte der 28-jährige Salzburger sein Wachsdouble kennenlernen, ehe es wieder ans Training für den Olympiawinter geht. Kraft selbst sprach von einem ganz besonderen Moment: "Es ist ein cooles Gefühl und eine große Ehre, dass ich nun als Wachsfigur verewigt bin und diese neben so vielen anderen bekannten Persönlichkeiten steht. Die Figur ist richtig toll geworden und sieht unglaublich realistisch aus - es ist fast ein bisschen schräg, wenn ich so direkt neben meinem Zwilling sitze."

Krafts persönlicher Coach Patrick Murnig fungierte vor der Enthüllung der Wachsfigur als Laudator und beschrieb den erfolgreichsten ÖSV-Adler der Gegenwart in seiner Ansprache nicht nur als "tollen Sportler und herausragenden Skispringer", er hob auch und besonders seine Persönlichkeit als "bodenständiger, ehrlicher und unaufgeregter Mensch" hervor.

Seit 2019 bereits arbeitet Stefan Kraft mit Madame Tussauds zusammen. Drei Stunden lang wurde sein Körper vermessen, dazu spendete der Pongauer auch eine komplette Ausrüstung. Die Figur selbst trägt einen blauen Sprunganzug, den Kraft selbst bereits bei einigen Weltcupspringen getragen hat, und auch einen rosa Skihelm seines Kopfsponsors sowie weiße Handschuhe. Seine fast 2,5 Meter langen Ski und das berühmte Gelbe Trikot für den Gesamtweltcupsieger dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Arabella Kruschinski, die Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien, sagte: "Wir sind sehr stolz, dass sich Stefan Kraft die Zeit genommen hat, persönlich seine Wachsfigur zu enthüllen. Wir mussten coronabedingt lange darauf warten und freuen uns nun sehr, unseren Besuchern pünktlich zum Winterstart unsere neueste Figur zu präsentieren."