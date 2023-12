Eine Saalfeldnerin jubelte beim Biathlon-Weltcup über einen Stockerlplatz

Bei der Weltcup-Verfolgung der Biathletinnen in Hochfilzen kam Anna Gandler als beste Österreicherin auf den zehnten Platz. Mit der Athletin auf Rang zwei freute sich ihre Pinzgauer Trainerin.

30 Trainer haben beim Biathlon-Weltcup den Schießstand genau im Blick - und eine Trainerin. Sandra Flunger aus Saalfelden ballte am Samstag die Faust und verlieh ihrer Freude mit einem lauten "Yes!" Ausdruck. Sie ist Cheftrainerin der Schweizer Frauen, und ihre Beste, Lena Häcki-Gross, hatte in der Verfolgung mit Platz zwei hinter Elvira Öberg (SWE) ihr bestes Weltcup-Resultat eingefahren. Im Zielsprint rang sie die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold nieder, die am Freitag den Sprint gewonnen hatte.

"Vor unseren Heimrennen in Lenzerheide ist das natürlich besonders erfreulich", sagte Sandra Flunger. Die Schweiz ist zwar keine ausgewiesene Biathlon-Nation, doch nach den ersten guten Resultaten steigt auch dort der Druck rasch. Immerhin gilt es, bei der Heim-WM im nächsten Winter mehr als nur eine gute Figur zu machen. Bislang hat Flunger vor allem über Staffel-Podiumsplätze ihrer Mädels jubeln dürfen. Bevor die Kollegen-Riege zum Gratulieren antrat, gab es die erste Umarmung für Flunger von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Rundum zufrieden zeigte sich auch Anna Gandler, nachdem sie als Zehnte ihr zweitbestes Weltcupresultat bisher fixiert hatte. Nur ein Schießfehler war der Tirolerin unterlaufen, als ihr im ersten Stehendanschlag der Ski wegrutschte. "Mir ist es läuferisch heute viel besser ergangen", sagte sie. "Es hat richtig Spaß gemacht, mit den Topläuferinnen mithalten zu können. Das ist eine Ehre für mich." Motivierend war für die 22-Jährige die Kulisse von 10.000 Zuschauern. "Die haben mich so gepusht, ich hab' mir gedacht, da muss ich um mein Leben laufen."

Die Kärntnerin Anna Juppe fiel mit fünf Fehlern vom 13. auf den 28. Platz zurück. Hinter Tamara Steiner (43./3.) musste Lisa Hauser mit Rang 44 und fünf Fehlern ein weiteres enttäuschendes Hochfilzen-Rennen abhaken. Warum es bei der Ex-Weltmeisterin aus Reith bei Kitzbühel so schleppend läuft, erklärte ihre Entdeckerin Sandra Flunger: "Sie war im Herbst vier Wochen lang krank, das wirkt jetzt nach."

Dennoch könnte die ÖSV-Staffel am Sonntag mit einer guten Teamleistung das erhoffte erste Stockerl schaffen. Bei den Herren hingegen läuft ein Notplan an, um beim Heimrennen überhaupt ein Quartett stellen zu können. Simon Eder (Halsschmerzen) und Magnus Oberhauser (Corona-Infektion) waren schon für den Sprint ausgefallen, David Komatz ließ die Verfolgung wegen Rückenproblemen aus. Weil Eder wohl nicht fit wird, wurde Dominic Unterweger vom IBU-Cup aus Schweden ins Tiroler Pillerseetal beordert. Die Verfolgung am Samstag bestritt nur ein Österreicher: Felix Leitner schob sich von Startposition 29 auf den 23. Platz vor.