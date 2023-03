Eiskunstläuferin Mikutina nach WM-Kurzprogramm lediglich 20.

Eiskunstläuferin Olga Mikutina ist in Saitima in Japan ihr Auftritt im WM-Kurzprogramm nicht nach Wunsch geglückt. Die Vorarlbergerin schaffte am Mittwoch unter 35 Aktiven als 20. die Qualifikation für die Kür der Top 24 (Freitag, 9.20 Uhr MEZ), die 19-Jährige blieb aber hinter ihren Möglichkeiten. Mit 57,05 Punkten war Mikutina mehr als zehn Punkte von ihrer Bestmarke der WM 2021 entfernt, als sie am Ende Achte wurde. Ihre Saisonbestnote verpasste sie um knapp sechs Zähler.

Olga Mikutina schöpfte ihr Potenzial im Kurzprogramm nicht aus/Archiv

Die hatte sie im Jänner bei den Europameisterschaften in Espoo/Finnland auf Zwischenrang vier geführt, ehe die gebürtige Ukrainerin wegen einer verpatzten Kürleistung auf Endrang zwölf zurückfiel. Daraufhin erfolgte verstärktes Kür-Training, was für die Medaillenentscheidung eine noch deutliche Verbesserung erhoffen lässt. Im Kurzprogramm vergab sie mit einem Sturz bald nach Beginn bei einer Dreifach-Kombination aus Lutz und Toeloop eine bessere Ausgangsposition. Mikutinas Traum von den Top Fünf wird aber nicht zu realisieren sein. Die Top Ten liegen einholbare 8,47 Punkte entfernt. Die Führungsposition nach dem Kurzprogramm hat die japanische Titelverteidigerin Kaori Sakamoto inne (79,24). Im Kurzprogramm der Paare setzten sich mit Riku Miura/Ryuichi Kihara (PN/80,72) und Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA/74,64) die beiden favorisierten Duos in Front. Das Kurzprogramm der Männer mit dem 30-jährigen Österreicher Maurizio Zandron ist für Donnerstag (8.00 Uhr MEZ) angesetzt.