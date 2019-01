Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat sich am Sonntag in Klobenstein (ITA) zur Europameisterin im Sprint-Vierkampf gekürt. Die 23-jährige Tirolerin, die bereits nach der Halbzeit am Samstag geführt hatte, verteidigte ihren Vorsprung in Klobenstein mit den Plätzen eins (über 500 m) und drei (1.000 m) vor dem russischen Duo Daria Katschanowa und Olga Fatkulina.

SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FO Herzog war über 500 Meter nicht zu schlagen