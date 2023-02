Eisschnelllauf: Herzog in Polen über 500 m Weltcup-Zweite

Nur Seriensiegerin Kim aus Südkorea war zu stark.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat zum Auftakts des abschließenden Weltcup-Doppels im polnischen Tomaszow Mazoviecki über 500 m den zweiten Platz erreicht. Die EM-Dritte musste sich am Freitag um 0,19 Sekunden im direkten Duell nur der auch im fünften Saisonrennen siegreichen Südkoreanerin Kim Min-Sun geschlagen geben.

"Das war ein perfekter Start ins Wochenende. Geht das Rennen 50 Meter länger, dann wäre ich an ihr noch vorbeigezogen", meinte Herzog nach ihrem dritten zweiten Rang der Saison. In der 500-m-Gesamtwertung ist sie vor dem nächstwöchigen Finale an gleicher Stelle hinter Kim ebenfalls Zweite. Die Wahlkärntnerin tritt am Wochenende mit etwas geringeren Chancen auch noch über 1.000 und 1.500 m an. Gabriel Odor lief am Eröffnungstag über 1.500 m auf Platz 18.