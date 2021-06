Eliasch: Schillernder Millionär übernimmt die FIS

Der 59-jährige britische Head-Eigentümer und Umweltschützer Johan Eliasch dürfte den Skisport in eine ganz andere Richtung führen.

Präsidenten-Wahlen in der FIS sind seltener als Papstwahlen: Erst zum dritten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg (nach 1951 und 1998) wurde ein neuer FIS-Präsident gewählt und dessen Wahl kam zwar nicht ganz überraschend, das klare Votum aber dann doch: Bereits im ersten Wahlgang wurde der 59-jährige Johan Eliasch mit 65 von 119 Stimmen (54 Prozent) zum Präsident und Nachfolger von Gian-Franco Kasper (amtierte seit 1998) gewählt. Eliasch setzte sich damit gegen Urs Lehmannn (Sz), Sarah Lewis (GB) und Mats Arjes (Swe) durch. Kasper konnte gesundheitsbedingt nicht am virtuellen Kongress teilnehmen. Der scheidende ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel wurde neuerlich in das Präsidium gewählt und soll unter Eliasch neuer FIS-Vize-Präsident werden.

Der in Schweden geborene und in London lebende britische Geschäftsmann Johan Eliasch ist eine der schillerndsten Figuren in dem Sport überhaupt. Er übernahm 1995 den kriselnden Vorarlberger Ski-Produzenten Head und machte ihn zu einem der profitabelsten Unternehmen in der Branche. Eliasch ist ein begeisterter Skifahrer, der sich selbst bereits als Vorläufer auf dem Hahnenkamm versucht hat. Auch das erklärt, warum er sich das größte Renn-Team im Weltcup leistet. Im Wahlkampf traten Weltcup-Gesamtsieger Alexis Pinturault oder Hermann Maier und Lindsey Vonn für Eliasch auf. Das ist aber nur die eine Seite, der Geschäftsmann ist auch Umweltschützer, der sich über mehrere seiner Firmen für die Polar-Region und den brasilianischen Regenwald einsetzt.

Von ihm wird erwartet, dass er den eher konservativ agierenden Verband entstauben und vor allem die einzelnen Weltcups besser vermarkten wird. Ob das bis zu den Firmenteams gehen soll, wie ihm nachgesagt wird, ist aber fraglich. "Ich bin von dem Abstimmungsergebnis überwältigt und offen für alle Ideen. Lasst uns an die Arbeit gehen", meinte Eliasch, der auf das Präsidenten-Gehalt von 600.000 Schweizer Franken verzichtet. Das neu gewählte Präsidium und der Präsident agieren zunächst einmal bis zum nächsten Kongress im Mai 2022 in Vilamoura (Por).

Daneben befasste sich die FIS die letzten Tagen auch mit einigen Regelfragen. So kommt wie berichtet ein Verbot von Fluor in Wachsen und Ski-Belägen. Allerdings wird es es erst ab der Saison 2022 entsprechende Geräte geben, um das zu kontrollieren. Ab 2022 soll auch der Airbag in den Speed-Disziplinen verpflichtend werden.