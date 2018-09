Elisabeth Kappaurer erlitt Schien- und Wadenbeinbruch

Elisabeth Kappaurer hat sich beim Riesentorlauf-Training der ÖSV-Alpinski-Damen in Saas Fee in der Schweiz schwer verletzt. Die A-Kader-Läuferin aus Vorarlbergerin stürzte so unglücklich, dass sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Unterschenkel zuzog. Die 23-Jährige wurde umgehend operiert.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Kappaurer ist ein großes Riesentorlauf-Talent