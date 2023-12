Emotionaler Vulkan: Mika Vermeulen stellt den Langlauf-Weltcup auf den Kopf

Österreichs Herren-Langlauf ist wieder obenauf: Shootingstar Mika Vermeulen ist auf und abseits der Loipe ein emotionaler Vulkan.

Der Weltcup ist ganz in rot-weiß-rot getaucht. So führt Manuel Feller momentan die Gesamtwertung im alpinen Weltcup an, bei den Skispringern dominiert Stefan Kraft mit vier Siegen in vier Bewerben nach Belieben und Johannes Lamparter lauert bei den nordischen Kombinierern ...