Ende der Leidenszeit für Chiara Kreuzer

Eine Premiere und ein emotionales Comeback brachte der erste Bewerb der Skisprung-Frauen in Zao, Japan: Alexandria Loutitt gewann am Freitag als erste Kanadierin überhaupt im Weltcup und verhinderte so einen österreichischen Doppelsieg. 8,5 Punkte hinter Loutitt, die mit dem ÖSV-Adler Daniel Tschofenig liiert ist, landete Saisondominatorin Eva Pinkelnig auf Rang zwei. Dritte wurde Chiara Kreuzer, die damit ihre sportliche Leidenszeit ein für alle Mal beendet hat und erstmals seit Lillehammer im März 2020, damals noch unter ihrem Mädchennamen Hölzl, wieder auf dem Stockerl stand.

"Das Doppelpodium ist der Hammer. Ich habe mich für Chiara noch mehr gefreut als für mich selbst", sagte Pinkelnig. Zu ihrer Serie - es war der bereits siebente Stockerlplatz in Folge - meinte die 34-jährige Vorarlbergerin: "Wir pushen uns gegenseitig, teamwork makes the dream work." Kreuzer jubelte: "Es ist extrem schön und ich bin echt froh, dass ich wieder zurück bin. Es waren jetzt doch zwei extrem schwierige Jahre für mich." Für den Superteam-Bewerb, der am Samstag erstmals ausgetragen wird und nur zwei Athletinnen pro Nation zulässt, wurden Pinkelnig und Kreuzer nominiert.