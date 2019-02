Erster Saisonsieg für Stoch, Kraft in Oberstdorf Siebenter

Der Pole Kamil Stoch hat am Sonntag im dritten Skiflug-Weltcupbewerb in Oberstdorf seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Großschanzen-Olympiasieger setzte sich 5,3 Punkte vor dem Russen Jewgenij Klimow und 7,8 vor seinem Teamkollegen Dawid Kubacki durch. Stefan Kraft landete als bester ÖSV-Springer an der siebenten Stelle, er verbesserte sich im Finale um drei Ränge.

