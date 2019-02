Das für Donnerstag um 11.00 Uhr MEZ geplant gewesene Abfahrtstraining der Alpinski-Damen in Rosa Khutor ist abgesagt worden. Grund sind laut Internationalem Skiverband schwierige, weil zu unterschiedliche Pistenbedingungen. In Russland sind am Wochenende eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) geplant.

Quelle: APA