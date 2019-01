Erstes Abfahrtstraining in Kitzbühel bereits am Dienstag

Die Jury der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel hat beschlossen, das erste Abfahrtstraining bereits am Dienstag (11.30 Uhr) durchzuführen, Mittwoch ist ein Ruhetag geplant, Donnerstag das zweite Training. Freitag steht der Super-G auf dem Programm, Samstag die Streif-Abfahrt und Sonntag der Slalom.

Für die Speedteams bedeutet das, dass die Anreise bereits am Montag erfolgt. Aufgrund des dichten Programms hatten sich viele die Anreise erst für Dienstag und das erste Training für Mittwoch gewünscht. Die Wetterprognose ist für die gesamte Woche gut.

Am Samstag findet in Kitzbühel das erste Training für die Europacup-Abfahrt am Montag statt. Ob auch am Sonntag ein Training oder eine zweite Europacup-Abfahrt als Ersatz für die in Wengen ausgefallene in Szene gehen wird, wird erst entschieden.

