Die Abfahrer bekommen vor den Hahnenkammrennen in Kitzbühel einen Ruhetag mehr. Aufgrund der guten Wetterprognosen findet das erste Training erst am Mittwoch statt, das zweite soll dann Donnerstag folgen. Die Rennen der alpinen Ski-Herren sind mit dem Super-G am Freitag, der Abfahrt am Samstag und dem Slalom am Sonntag angesetzt.

Quelle: APA