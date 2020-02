Erztrophy: Brandner-Egger und Hiemer gewinnen Vertical

Zum Auftakt des Erztrophy-Wochenendes holten sich Lokalmatador Alexander Brandner-Egger und die Steirerin Johanna Hiemer in Bischofshofen den Sieg im Vertical.

Das erste Rennen des SKIMO-Alpencups lockte 111 Athleten an die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Auf den 3,6 Kilometern mit knapp 600 Höhenmetern war Alexander Brandner-Egger vom SC Bischofshofen in der Rekordzeit von 24:03 Minuten vor dem US-Amerikaner John Gaston (24:28) und dem deutschen Athleten Stefan Knopf (24:56) Schnellster. Vorjahressieger Maximilian Kurz wurde in 25:24 Vierter.

Brandner-Egger sagte: "Dadurch, dass es meine Heimstrecke ist und ich jeden Meter auswendig kenne, habe ich gehofft, dass ich ein besseres Finish schaffe als mein amerikanischer Verfolger John Gaston. Mein nächstes Ziel sind das Vertical und der Sprint beim Jennerstier Weltcup."



Johanna Hiemer aus Schladming setzte sich bei den Frauen in 30:49 Minuten vor Bernadette Klotz (32:31) aus St. Veit und Tatjana Paller (GER/32:36) durch. "Es ist mir besser gegangen als gedacht", sagte die Siegerin. "Eigentlich habe ich mich nicht so wohl gefühlt, konnte nicht viel trainieren, weil ich nicht so fit war. Aber beim Rennen ist es mir dann sehr gut gegangen. Ich konnte von Anfang an mein Tempo halten und zum Schluss hinaus das Tempo sogar noch steigern. Mein nächstes Ziel ist der Titel Österreichische Staatsmeisterin im Individual am Sonntag."

Diesem Highlight fiebern auch zahlreiche weitere Skibergsteiger entgegen. Nach einem Jahr Pause erfolgt die Rückkehr zum Arthurhaus. Im Vorjahr musste der Weltcup wegen der Schneemassen die Strecke verlegen. Auch das Individual zählt zum Alpencup. Die ÖSV-Asse Jakob Herrmann (Werfeweng) und Armin Höfl (Krakaudorf/St) nützen die Herausforderung so wie viele andere auch als Testlauf für den Weltcup beim Jennerstier in Berchtesgaden am kommenden Wochenende.

Quelle: SN