Erztrophy: Ein Anstieg steht vor dem Aufstieg

Die Skibergsteiger können es kaum erwarten, bis es losgeht bei der Erztrophy am Fuß des Hochkönigs. Der Ansturm auf die Anmeldung war enorm.

Am Mittwoch ging es kurz vor Nennschluss noch einmal rund auf der Anmeldeseite des Rennens. Mehr als 200 Nennungen aus elf Nationen gibt es für den Vorzeige-Bewerb der aufstrebenden Wintersportart. Am Freitag geht es mit der Sprint-Staatsmeisterschaft im Bischofshofener Skisprungstadion los, am Samstag folgt ein Vertical, am Sonntag ein Individual mit dem Anstieg zu den schroffen Mandlwänden und zum Arthurhaus.

Organisator Thomas Wallner sagt: "Der Ansturm zu uns ist enorm, wir sehen das als Lohn für unsere Bemühungen, sowohl alpinistisch als auch sicherheitstechnisch für die Starter internationales Niveau zu bieten." Damit soll auch die Delegation des Weltverbandes ISMF überzeugt werden, die das ganze Wochenende vor Ort ist. Geht alles glatt, steht einem weiteren Aufstieg nichts im Weg: 2020 soll die Erztrophy dann erstmals im Weltcupkalender stehen. Bereits heuer ist das Rennen Teil der Alpen

Schnee in Hülle und Fülle erwartet die Teilnehmer. Die Strecke für den Skibergsteiger-Klassiker wird deshalb aus Sicherheitsgründen leicht korrigiert, betroffen ist der Individualbewerb. "Dadurch wird das Rennen technisch noch anspruchsvoller", sagt Thomas Wallner.

Weil das Rennen auch als Deutsche Meisterschaft im Individual gewertet wird, kommen die Nachbarn mit der stärksten Besetzung. Allen voran Toni Palzer aus Ramsau, der erst am Sonntag das Weltcuprennen in Andorra gewonnen hat. Er wird Vorjahressieger Jakob Herrmann aus Werfenweng ein spannendes Duell an der Spitze liefern.

Zeitplan Erztrophy: Sprint im Skisprungstadion am Freitag (86 Meter Höhendifferenz, Länge: 800 Meter/16 Uhr), Samstag: Vertical (586 m Höhendifferenz, 3600 Meter Länge, 13 Uhr), Sonntag (10): Individual (1464 m Höhendiffernz, 12.700 Meter Länge).

Alle Infos: www.erztrophy.at