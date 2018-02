Erztrophy: Jakob Herrmann feiert Heimsieg im Vertical

Der zweite Bewerb am großen Erztrophy-Wochenende in Bischofshofen sah einen Salzburger Sieger. Jakob Herrmann setzte sich im Vertical durch. Bei den Frauen war Weltmeisterin Andrea Mayr am schnellsten.

SN/david geieregger Jakob Herrmann auf dem Weg zum Sieg. SN/david geieregger Frauensiegerin Andrea Mayr. SN/david geieregger Alexander Brandner. SN/karl posch Siegerbild Herren: Gewinner Jakob Herrmann (M.), Luka Kovacic (2./l.), Christian Hofmann (3./r.) SN/karl posch Siegerbild Damen: Andrea Mayr (M.) siegte vor Veronika Mayerhofer (l.) und Susanne von Borstel (r.).